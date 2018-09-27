"Pulse 95" تستضيف " خوليو إجلسياس" في لقاء حصري

الشارقة 24:

أجرت إذاعة "Pulse 95"، أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الانجليزية تابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، لقاءً حصرياً مع الأسطورة خوليو إجلسياس، ذلك الرجل الذي شكل ظاهرة عالمية في عالم الأغنية الرومنسية، وذلك سعياً منها لفهم الأسباب والدوافع التي جعلت منه رجلاً مميزاً.

بدوره، أكَد خوليو أن الحب كان القوة الدافعة له في رحلته الفنية، بعد مروره بمرحلة من الاكتئاب واعتلال صحته النفسية والبدنية بعد تعرضه لحادث سير مروع، مشيراً إلى أن أسرته هي موطنه الذي ينتمي إليه.

وتوقفت مسيرة خوليو المهنية كحارس مرمى عندما تعرض لحادث سير مروع وبقي في غيبوبة لمدة 5 أيام، وتسبب الحادث بكسر في أسفل عموده الفقري، ما أدى إلى ضعف شديد بشكل دائم في ساقيه، إلا أن وضعه الصحي لم يثنه عن المضي قدماً ومواصلة حياته، على الرغم من إصابته بورم في أعقاب الغيبوبة، وعدم قدرته على المشي لمدة عامين.

عند سؤاله عن الحادث، أكد إجلسياس بكل بساطة أنه لم يكن لديه أي خيار سوى التحلي بالشجاعة، وشكلت تلك الحادثة مفترقاً هاماً في حياته، فرحلته في عالم الموسيقى والغناء بدأت أثناء إقامته في المستشفى، عندما تم إعطاؤه جيتاراً لكي يستعيد مهارة يديه، فاكتشف عندها موهبته الموسيقية.

ولم تكن أغنية "La vida sigue igual" أو "سوف تمضي الحياة كما هي"، مجرد عنوان لأغنية حاز من خلالها على جائزة بندروم في عام 1968، وجائزة يوروفيشن في عام 1970، بل كانت شعاراً التزم به خوليو طيلة حياته.

وكشف خوليو أنه عندما خارت قوته البدنية بعد الحادث، لجأ إلى المنطق والتفكير العقلاني للنجاة من محنته، وعندما سأله المذيع شريف حميدي، مقدم برنامج Morning Majlis، في اللقاء الحصري الذي امتد ساعة، عن موطنه، كانت إجابته بكل بساطة: "أسرتي"، وعندما سأله عن دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح أنه لم تتح له الفرصة لأداء أغنية من الشرق الأوسط حتى الآن، إلا أن لديه كل الشغف للقيام بذلك وأنه منفتح تماماً على هذه الفكرة.

وأثناء اللقاء، دعا خوليو شريف حميدي للصعود معه على خشبة المسرح في دار الأوبرا بدبي لمشاركته في أداء إحدى أغنياته.

وبثت الإذاعة الجزء الأول من اللقاء الحصري مع أسطورة الغناء الإسباني، أمس الأربعاء، على برنامج Morning Majlis، فيما تم إذاعة الجزء الثاني، الخميس، من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحاً، على إذاعة "Pulse 95".

وسيتم بث اللقاء خلال الأسبوع الجاري على برنامج "Yalla Home" من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً، ويمكن الاستماع إلى اللقاء بالكامل على تطبيق آي تيونز أو من خلال زيارة الرابط:

https://soundcloud.com/themorningmajlis/julioexclusiveinterview