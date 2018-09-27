اللواء الشامسي يكرم أعضاء منتخب الإمارات للرماية

الشارقة 24:

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، منتسبي القيادة المشاركين مع فريق منتخب الإمارات للرماية، في البطولة الدولية التي أقيمت بجمهورية المجر، وحصولهم على مراكز متقدمة.

جاء ذلك بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات والمساندة، ونائبه العميد خليفه المري، والمقدم جابر النعيمي نائب مدير إدارة مكتب القائد العام.

شمل التكريم النقيب حميد سبت الشامسي مدرب الفريق، ومساعده العريف عبد الوهاب البلوشي، وأعضاء فريق السيدات المكون من الملازم أول هنادي خليفة الكابوري، والملازم مريم ناصر الشامسي، والمساعد أول فريدة عبد الله الظهوري، الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى "الفرق"، وحققت الملازم مريم الشامسي على المركز الثاني "فردي"، بينما حصلت المساعد أول فريدة الظهوري على المركز الثالث على المستوى الـ "فردي".

كما تم تكريم المساعد أول علي راشد النقبي المشارك ضمن فريق الرجال، الذي حقق المركز الثالث على مستوى الفرق المشاركة.

وأكد اللواء الشامسي، أن هذا التكريم يأتي في المقام الأول بدافع تقديم الشكر لأعضاء الفريق على النتائج الطيبة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم الدولية، كما يعتبر من ثوابت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تكريم كل من يقدم ويعطي في سبيل تحقيق الإنجازات والنجاحات التي ترقي بدولة الإمارات العربية المتحدة عالياً في مختلف المحافل الدولية.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم لهذا التكريم، مما يشكل دافعاً وتحدياً لهم للحصول على أفضل النتائج في المسابقات المقبلة.