سوق الجبيل يستضيف ورشة "رسم سوق المنتجات الطازجة"

الشارقة 24:

استضاف سوق الجبيل بالشارقة، مؤخراً، فعالية لتنمية مواهب الفنانين، بعنوان "رسم سوق المنتجات الطازجة في الشارقة"، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، كجزء من البرنامج التعليمي والمجتمعي لفصل الخريف 2018، الذي تقيمه المؤسسة لتطوير الطاقات الإبداعية والمهارات الفنية لكافة فئات المجتمع المحلي، وإيجاد بيئة تعليمية ومعرفية تشمل مختلف النواحي الحياتية.

وصرح المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل بالشارقة: "أسعدتنا استضافة ورشة الرسم بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، وهي واحدة من ضمن العديد من الورش التي تنظمها المؤسسة في سوق الجبيل، باعتباره وجهة عائلية تحتضن الفعاليات الجاذبة، وتستقبل المواطنين والمقيمين والسيّاح على حد سواء للتسوق، والمشاركة في مزادات السمك المشوقة وذات الشعبية الكبيرة، وغيرها من الاحتفالات والمهرجانات الموسمية".

وأضاف الزرعوني: "يلتزم سوق الجبيل دائماً بتشجيع المواهب الإبداعية، ومن خلال هذه الورشة، تمكنا من إحضار لوحات فنية بألوان مبهرة إلى السوق، والتي استحوذت على إعجاب العديد من الزوار".

وتمكن المشاركون خلال الورشة من استكشاف ورسم سوق الجبيل، وذلك عبر جولة مصحوبة بالمشاهد الملونة، والأصوات المتداخلة، والروائح الشهية، كما أنها عززت قدراتهم على تصوير الشخصيات والحركة والطعام والأجواء في بيئة مفعمة بالحيوية.

واشتملت الورشة على تقنيات وأساليب لتعميق وفهم وتقدير الفن وأشكاله، حيث قدمت الورشة للمشاركين رؤى متبصرة وبعض اللمحات حول الأسلوب، والقيمة، والملمس، والمنظور، بالإضافة إلى دراسة طريقة تخطيط الرسوم، كما أسهمت الورشة في تسهيل النقد والمناقشة بين الرسامين والمشاركين، ما ساعد المشاركين على ممارسة مهاراتهم وتوسيعها.