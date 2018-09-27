هيثم بن صقر القاسمي يفتتح حضانة شيص النموذجية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

في احتفالية كبيرة نظمها أهالي منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، الأربعاء، رسمياً حضانة شيص النموذجية.

وشهد حفل افتتاح الحضانة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والأمين العام بالمجلس علي الحوسني، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، وعبد الله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، ومحمد خميس النقبي القائم بأعمال والي شيص وحشد من مديري وممثلو الدوائر الحكومية بخورفكان وأعيان وأهالي المنطقة.

وبعد قص شريط الافتتاح التقليدي، تفقد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي والحضور، مرافق الحضانة، حيث تعرفوا على ما توفره من خدمات تعليمية وتربوية مميزة للأطفال.

وأفاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي بأن الحضانة تعد صرحاً تعليمياً هاماً تم إنشاؤه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن مبادرات سموه للاهتمام بالنشء وتوفير المناخ التعليمي الجاذب لأبنائنا.

وأضاف أن الحضانة التي أشرفت دائرة الأشغال العامة على إنشائها، تم تجهيزها وفق أعلى المعايير والمواصفات، التي من شأنها توفير البيئة المثلى لأطفال المنطقة، وتخفيف أعباء الأهالي بالاطمئنان على سلامة أطفالهم وتلقيهم الرعاية التعليمية والصحية السليمة في مناخ يتسم بالاحترافية.

وأشار الكعبي أن الحضانة تلعب دوراً بارزاً في تنمية مهارات الأطفال، كما تهتم بصحتهم النفسية، وسلوكياتهم الاجتماعية؛ لافتاً إلى تنمية مهارات اللغة العربية والإنجليزية لديهم.

وتستوعب الحضانة البالغ تكلفتها الإجمالية مليونين و100 ألف درهم، قرابة 40 طفلاً، وتستقبل الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 4 سنوات، وتضم فصولاً دراسية وغرفةً للأنشطة، ومركز استقبال ومكاتب للإدارة، والموظفين وعيادةً طبيةً، وغرفةً لتنويم الرضع وأخرى لقسم تقنية المعلومات، ومنطقةً للألعاب.

وقام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، والمرافقون بجولة تفقدية بمنطقة شيص، كما شهد جلسة حوارية ضمت مسؤولي الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة، تعرف خلالها على أبرز المشاريع التي شهدتها المنطقة، والتي حققت لها طفرة قياسية في مختلف مناحي الحياة.

في الختام قام نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، يرافقه محمد خميس النقبي القائم بأعمال والي شيص، بتكريم عدد من الشخصيات المجتمعية والرسمية ممن أسهموا في مسيرة نهضة المنطقة والارتقاء بها.