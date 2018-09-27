بدعم 97 جهة حكومية وخاصة... "اجتماعية الشارقة" تختتم "أنتم جنتنا"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، برامج حملة مبادرة "أنتم جنتنا"، التي تنظمها الدائرة بشكل سنوي للاحتفاء بكبار السن، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي في خدمة وتنمية المجتمع، من خلال الفرص التطوعية لخدمة كبار السن من مختلف أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد، إذ تم تسجيل 162 ساعة تطوعية خلال فترة الحملة التي امتدت 3 أسابيع، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

97 جهة و733 فرداً

وكشفت مريم الشامسي مدير فرع الحمرية، والمشرف العام على المبادرة، حصيلة نتائج حملة المبادرة التي استمرت على مدى 3 أسابيع، حيث بلغ عدد المؤسسات الداعمة للمبادرة نحو 97 جهة حكومية وخاصة، فيما بلغ عدد الداعمين والمشاركين من الأفراد نحو 733 مشاركاً، من خلال عدد الكوبونات التي بلغ عددها 830 كوبوناً، فضلاً عن تنفيذ نحو 86 برنامجاً تثقيفياً وتوعوياً لتوعية أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد، للاستعداد لتطورات انقلاب الهرم الديمغرافي للمجتمع، من خلال تعزيز مختلف الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأكدت الشامسي، أن هذه الحصيلة تدل على الاستجابة الكبيرة من الأفراد والمؤسسات، وهذا بحد ذاته يعد نجاحاً للحملة، حيث أنها حققت المبدأ الرئيسي وهو تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم العطاء، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الاعتناء بكبار السن وتوفير كل ما يلزم من أجل ضمان راحته، كنوع من واجب رد الجميل لفئة كبار السن، الذين قدموا خدمات جليلة لمجتمعهم وأسرهم.

احتفاءً بهم

ويتم توفير 2020 جهازاً طبياً لكبار السن المنتسبين لدائرة الخدمات الاجتماعية، حيث تتضمن أجهزة ضغط وسكري وحافظة أدوية، كما سيتم إطلاق مسابقة إلكترونية "لمة أهل وأحباب"، وهي عبارة عن صورة للمسن وأفراد عائلته، يتم نشرها عبر مواقع التواصل الخاصة بالدائرة لاختيار الصورة الأكثر إعجاباً.