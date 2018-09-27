"بينالي الشارقة للأطفال" يتبرع للأطفال اللاجئين

الشارقة 24 – وام:

تبرّع بينالي الشارقة للأطفال - الفعالية الفنية الثقافية الدولية المخصصة للطفل الذي تنظمه "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بمبلغ 63 ألف و525 درهم لمؤسسة "القلب الكبير"، حصيلة ريع المزادات الفنية الخيرية التي نظمها في كل من الشارقة ودبي وأبوظبي، عقب انتهاء فعاليات دورته الخامسة.

وخصص بينالي الشارقة للأطفال ريع الأعمال الفنية التي أبدعها الأطفال المشاركون في دورته الخامسة، لدعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن عبر مؤسسة القلب الكبير، في خطوة تعكس حرصه على دعم القضايا الإنسانية النبيلة، وتعزيز قيم العطاء في نفوس الأطفال، وتثقيفهم حول مسؤوليتهم تجاه المجتمع.

وأكدت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن تنظيم المزادات الفنية الخيرية، يأتي في إطار حرص بينالي الشارقة للأطفال على مواصلة مسيرة العطاء التي يتبناها.

وثمّنت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير مبادرة بينالي الشارقة للأطفال، مشيرةً إلى أن الأعمال التي تسعى إلى دعم المحتاجين هي عنصر أساسي من ثقافة ونهج إمارة الشارقة وقاطنيها.