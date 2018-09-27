محمد النقبي: حضانة شيص النموذجية صرح تعليمي أثلج صدورنا

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





عبر محمد خميس النقبي القائم بأعمال والي منطقة شيص، عن سعادته البالغة بافتتاح حضانة المنطقة النموذجية رسمياً أمام أبناء المنطقة، واصفاً الحضانة بالصرح التعليمي الهام الذي مثل إضافة هامة للمنطقة وأثلج صدور الأهالي بها.

ورفع النقبي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المكرمة الغالية التي أنهت معاناة الأهالي وأطفالهم وتكبدهم مشاق التنقل للحضانات بالمدن والمناطق البعيدة عن المنطقة.

واعتبر النقبي أن الحضانة من شأنها توفير عناصر اطمئنان الأهالي على أطفالهم، فضلاً عن تخفيف أعباء الأمهات، وخلق فرص عمل للعديد من أبناء وبنات المنطقة.

وأشاد النقبي بجهود دائرة الأشغال العامة والتي أشرفت على تنفيذ مشروع الحضانة وتجهيزها، كما ثمن دور مجلس الشارقة للتعليم في توفير خدمات تعليمية بمواصفات ومعايير عالمية في الحضانة التي تستوعب نحو 40 طفلاً من فئة حديثي الولادة وحتى سن 4 سنوات.