د. الكعبي: حاكم الشارقة حريص على وصول المرافق التعليمية لكافة المناطق

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أفاد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بأن منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان محظوظة بدعم ورعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كغيرها من مدن ومناطق الإمارة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، الأربعاء، على هامش حضوره حفل افتتاح حضانة شيص النموذجية، إن مشروع الحضانة جاء بأوامر صاحب السمو الحاكم، وضمن مكرمة سموه الخاصة بإنشاء عشرات الحضانات النموذجية في شتى المدن والمناطق.

وأكد الكعبي حرص صاحب السمو الحاكم على وصول المرافق والخدمات التعليمية المميزة والنموذجية لمختلف أبناء الإمارة في مناطقهم، إيماناً من سموه بأهمية التعليم في نهضة وتطور المجتمعات.

ونوه الكعبي إلى أن العمل في مشروع الحضانات التي أمر بإنشائها صاحب السمو الحاكم، يمضي على قدم وساق ليشمل مختلف مدن ومناطق الشارقة.

واختتم رئيس مجلس الشارقة للتعليم حديثه، بالإشادة بما تشهده منطقة شيص الجبلية من نهضة كبيرة نتيجة لاهتمام القيادة الرشيدة، وهو ما كان له مردود لافت على مستوى الخدمات التي تحظى بها المنطقة وسكانها.