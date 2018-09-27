هيثم بن صقر: منطقة شيص تشهد نقلة حضارية هائلة برؤى وتوجيهات حاكم الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

وصف الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء ما تشهده منطقة شيص الجبلية والتابعة لمدينة خورفكان، من مشاريع خدمية وتنموية عملاقة بالمعجزة.

وأفاد الشيخ هيثم القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش زيارته للمنطقة وافتتاحه حضانة شيص النموذجية الأربعاء، بأن المنطقة تشهد نقلة حضارية هائلة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة الرؤى الثاقبة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف إن المنطقة باتت تتمتع بمختلف المرافق الخدمية، ومقومات العيش الرغيد لسكانها، حيث تحظى بالمساكن الحديثة، والمؤسسات الخدمية على اختلافها.

ورأى القاسمي أن الحضانة الجديدة تؤسس لنهضة تعليمية بالمنطقة، باعتبارها نواة وركيزة لمؤسسات أخرى أكبر، معتبراً أن الحضانة من شأنها تخفيف أعباء الأهالي والاطمئنان على أطفالهم.

وكان نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، قد تفقد منطقة شيص وتعرف إلى عدد من المشاريع الجارية بها، ووصف القاسمي طريق خورفكان الجديد والذي تقع المنطقة في مساره، بشريان تنموي عظيم الأثر على حياة الأهالي، كما يلعب دوراً بالغ الأهمية في ربط المناطق وتسهيل حركة التنقل على الناس.