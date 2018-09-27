حاكم الشارقة يهدي جمعة الماجد نسخة مصورة لمصحف عثمان "رضي الله عنه"

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، زار وفد من مجمع اللغة العربية مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف الاطلاع على جهوده وأعماله الثقافية والعلمية التي يقدمها للكتاب العربي بشكل عام وصناعة المثقف بشكل خاص، وذلك في إطار التعاون العلمي الأكاديمي وتبادل الخبرات في المجال الثقافي واللغوي.

وسلم سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، بحضور الدكتور أمحمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع، السيد جمعة الماجد رئيس المركز، إهداءً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، عبارة عن نسخة مصورة لمصحف عثمان "رضي الله عنه"، وهي نسخة ثمينة طبع سموه عدداً منها وأهداها إلى جهات أكاديمية ومؤسسات علمية عليا في شتى أنحاء العالم.

وتحدث سعادة محمد خلف عن الدور الذي يتولاه مجمع اللغة العربية بالشارقة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقف عند إنشاء مجلس اللسان العربي في موريتانيا الذي يعد مظلة مجمعية انخرط فيها عدد كبير من علماء اللغة العربية في بلاد شنقيط.

وأشار خلف إلى الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة لمساندة عجلة البحث العلمي والإنتاج اللغوي في كثير من المجامع والمراكز اللغوية المنتشرة عبر العالم، لافتاً إلى أن سموه يرعى عدداً من الجوائز العلمية والثقافية واللغوية مثل جائزة "ألكسو- الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية".

واستعرض الدكتور أمحمد صافي المستغانمي مجمل الجهود التي يبذلها المجمع في تسريع الإجراءات العملية لمشروع "المعجم التاريخي للغة العربية" الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً بالغاً.

من جانبه استعرض جمعة الماجد، الجهود التي يبذلها المركز للحصول على الوثائق والكتب النادرة في اللغة العربية وغيرها من اللغات العالمية، موضحاً أن مكتبة المركز تضم أكثر من مليوني كتاب مطبوع ووثيقة إلى جانب مليون من المخطوطات التي يحرص قسم المخطوطات في المركز على الحصول عليها وشرائها وترميمها.

واطلع وفد المجمع على الرؤية التي ينطلق منها المركز في مجمل جهوده الثقافية، وتعرف على الاستراتيجية التي يمضي بها في حفظ التراث العربي والعناية بالمراجع والمصادر التي توثق لتاريخ الثقافة العربي وسيرة منجزها المعرفي ومقوماتها الحضارية.