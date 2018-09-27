مصرحاً لـ "الشارقة 24"

الزرعوني: ملتقى قادة الإعلام العربي حظي بمشاركة إماراتية واسعة

  • الخميس 27, سبتمبر 2018 في 12:35 ص
اعتبر مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، أن المشاركة الكبيرة والنوعية من قبل الإعلاميين في دولة الإمارات، في ملتقى قادة الإعلام العربي، من شأنه أن يطور مسيرة العمل الإعلامي في دولة الإمارات.
الشارقة - ناصر فريحات:
 
أشاد مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، بالمشاركة الكبيرة والنوعية من قبل الإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي، والتي من شأنها أن تترك بصمة واضحة على مسيرة العمل الإعلامي في دولة الإمارات.
 
ووجه الشكر إلى إمارة الشارقة، لاستضافتها الملتقى في دورته الخامسة، لبحث ومناقشة قضايا وتحديات الإعلام في العالم العربي.
 
وأضاف الزرعوني في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الملتقى في يومه الأول حفل بالعديد من الطروحات المفيدة والمثمرة والتي بلا شك ستفضي إلى توصيات ومخرجات من شانها أن تنعكس إيجابياً على الإعلام الإماراتي.