الزرعوني: ملتقى قادة الإعلام العربي حظي بمشاركة إماراتية واسعة

الشارقة - ناصر فريحات:

أشاد مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، بالمشاركة الكبيرة والنوعية من قبل الإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي، والتي من شأنها أن تترك بصمة واضحة على مسيرة العمل الإعلامي في دولة الإمارات.

ووجه الشكر إلى إمارة الشارقة، لاستضافتها الملتقى في دورته الخامسة، لبحث ومناقشة قضايا وتحديات الإعلام في العالم العربي.

وأضاف الزرعوني في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الملتقى في يومه الأول حفل بالعديد من الطروحات المفيدة والمثمرة والتي بلا شك ستفضي إلى توصيات ومخرجات من شانها أن تنعكس إيجابياً على الإعلام الإماراتي.