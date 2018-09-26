الشامسي يترأس اجتماع فريق "الطوارئ والأزمات" بالشارقة

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة اليوم الأربعاء اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس النفط بالشارقة؛ بحضور أعضاء الفريق الذي يمثل مختلف المؤسسات، والدوائر الحكومية بالإمارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بعد التصديق على قرارات، وتوصيات الاجتماع السابق، وما تم إنجازه، واستعرض المجتمعون عدداً من المحاور، وجاء في مقدمتها تشكيل اللجنة المشتركة بين فريقي الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، إلى جانب عرض مجموعة من الخطط التطويرية الداعمة للعمل في مختلف المجالات، وبما يضمن الارتقاء المستدام للمنظومة الأمنية الساعية إلى تحقيق التميز والريادة في مجال الطوارئ والأزمات، وفقاً للرؤية المستقبلية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.