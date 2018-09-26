شرطة رأس الخيمة تطلع على أفضل الممارسات بإصلاحية الشارقة

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم والمشترك بين كافة القيادات الشرطية بالدولة، استقبل العميد أحمد عبد العزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الأربعاء، وفداً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برئاسة العقيد عبد الله محمد الحيمر نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية والوفد المرافق له، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إصلاح النزلاء.

ورحب العميد أحمد شهيل بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقد اطلع الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات المطبقة بإصلاحية الشارقة في مجال إصلاح النزلاء، بالإضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية وتبادل الخبرات العملية المتميزة.

وفي الختام توجه الوفد الزائر بالشكر لشرطة الشارقة على حسن الاستقبال وماقدموه من معلومات، مؤكدين على استمرارية التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.