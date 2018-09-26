عائشة الشامسي: "الشارقة للراوي" يسعى لتوطيد علاقة الأطفال بالموروث الثقافي

الشارقة 24 - محمود سليم:

وجهت عائشة الشامسي، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، الشكر إلى المساهمين في نجاح الدورة 18 من الملتقى، مشيدة بالحضور الجماهيري من الأسر برفقة أطفالهم.

وأضافت الشامسي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن أهم ما يميز الملتقى هو الوصول للأطفال وطلبة المدارس بالحكايات بما تحمله من قيم ومعاني، وجعلهم يتقابلون مع حملة الموروث الثقافي ليتسلموا حمله للأجيال القادمة.

وأشارت الشامسي إلى أن البرنامج العام للدورة الـ 18، كان حافلاً بالأوراق العلمية والتوصيات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.