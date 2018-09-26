أسماء الجويعد: نسعى لتعزيز التواصل بين العاملين في الصحافة والإعلام

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكدت أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة، حرص النادي لتعزيز التواصل البناء بين العاملين في مجال الصحافة والإعلام.

وأشارت في تصريحات لـ "الشارقة 24: إلى أن النادي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فخور باستضافته ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، الذي انطلق اليوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 100 شخصية إعلامية من مختلف الوطن العربي، والذي يناقش واقع الإعلام العربي وتحدياته.

وأعربت الجويعد عن أملها أن يخرج الملتقى في ختام أعماله بتوصيات ومخرجات تخدم منظومة الإعلام العربي.