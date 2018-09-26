سالم القاسمي يفتتح معرضاً للفن التشكيلي

الشارقة 24 – أحمد البيرق:

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم مساء اليوم الأربعاء، وبحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون معرضاً فنياً في متحف الشارقة للفنون تحت عنوان "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي"، والذي يتضمن أعمال اثنين من أبرز الفنانين التشكيليين في مجال الفن التصوري وهما السعودي عبد الناصر غارم، والنمساوي هيمو زوبيرنيغ.

وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في معرض "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي" الذي يشكل انطلاقة لموسم جديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها هيئة الشارقة للمتاحف، والذي يستمر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 17 نوفمبر من العام الجاري.

واستمع الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي لشرح من الفنانان التشكيليان غارم وزوبيرنيغ حول معروضاتهم والتي تقدم أعمال فنية فريدة ومتميزة حول مفهوم التغير الاجتماعي بأسلوب الفنون التصورية، وتبرز في هذه الأعمال الرسائل القوية التي يسعى الفنانان لاستعراضها بأسلوب مؤثر.

ويتجلى هدف كل من الفنانين بالعمل على إحداث تغيير في المفاهيم السابقة للجمهور، والتحفيز على تقديم وجهات نظر متباينة من خلال أعمالهم الفنية والتي تمثل وسيلة تجمع العالم كله.

وسيطّلع الزائرون القادمون إلى معرض "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي" على مجموعة من أبرز الأعمال الفنية التي تتضمن التركيبات الكبيرة وعروض الفيديو واللوحات الفنية، وستحفّز كل قطعة فنية ضمن المعرض الزوار على النظر في القضايا الرئيسية التي تؤثر في المجتمع من منظور مختلف وجديد.

والجدير بالذكر أن معرض "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي" يُقام بالتعاون مع صالة عرض "بريجيت شينك" في ألمانيا، وبحضور بريجيت شينك وأميرة جاد، القيّمتين على المعرض.

حضر افتتاح المعرض كل من الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير تطوير في مؤسسة الشارقة للفنون، وسعادة منال عطايا مدير عام هيئة متاحف الشارقة، وعدد من الفنانين والمهتمين وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.