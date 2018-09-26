برقاوي يدعو إلى إعلام عربي قادر على مواجهة التحديات

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، بجلسات ملتقى قادة الإعلام العربي، الذي يقام في الشارقة، مؤكداً أهمية فعالياته في صناعة الإعلام العربي، حتى يستطيع مواجهة التحديات الجديدة التي يمر بها هذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يتميز به هذا الملتقى، جلسات العصف الذهني، لافتاً إلى أن مداخلات المشاركين كانت مباشرة وسريعة، الأمر الذي يساهم بإيجاد خلاصات وإيجابيات واضحة في نهاية الحدث.

وأكد برقاوي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، وجود علاقات مميزة بين المشاركين في الملتقى، من إعلاميين ومسؤولين، ما ساهم بطرح المواضيع والآراء بكل صراحة وجدية، وأعرب عن أمله بالارتقاء بواقع الإعلام العربي، والوصول إلى مرحلة أفضل.

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة الخليج، أن صناعة الإعلام العربي تمر بمفصل يحمل تحديات في مجال التقنية والحرية والمضمون الذي يجب أن نركز عليه، وهو الذي سيأخذ منطقتنا إلى مكان أبعد وأفضل، وأشار إلى أن الجميع يحاول استخدام التقنية الحديثة، بشكل عقلاني، بعيداً عن العشوائية والإضرار بمصالح الوطن والمواطن العربي.