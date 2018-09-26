ماضي الخميس يؤكد أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى قادة الإعلام العربي، التي انطلقت في الشارقة، يوم الأربعاء، بحضور إعلامي مميز، ناقشت ثلاثة محاور أساسية، إلى جانب مواضيع مهمة، وأنه تم طرح العديد من الأفكار المميزة والحيوية والفعالة، من قبل المشاركين.

وأوضح الخميس، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن جلسات الملتقى خرجت بنتيجة إيجابية، ووعد ببلورة كل ما تم طرحه على شكل توصيات لوزراء الإعلام العرب، والجهات المعنية بالإعلام، وأعرب عن أمله بالوصول إلى نتائج مثمرة.

وأشار أمين عام الملتقى الإعلامي العربي، إلى أن من أبرز المواضيع التي طرحت خلال الملتقى، تطوير قدرات الإعلاميين، والعمل على إيجاد التدريب والتنمية في المؤسسات الإعلامية، الأمر الذي سيساهم بتعزيز دورها.