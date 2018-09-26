د. خالد المدفع: الشارقة تشهد تظاهرة إعلامية كبيرة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن سعادة الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن إمارة الشارقة تحتضن اليوم تظاهرة إعلامية كبيرة، من خلال ملتقى قادة الإعلام العربي، حيث يناقش الحضور من القادة الإعلاميين، همومهم واهتماماتهم، وتطورات هذا القطاع.

وأوضح سعادته في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن مدينة الشارقة للإعلام " شمس"، تأمل في خدمة هذه التطورات، ليتمكن الإعلام العربي، من الحصول على منصة ينطلق منها إلى فضاءات أكبر وأوسع، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين، والخروج بتوصيات مميزة تخدم الإعلام العربي.