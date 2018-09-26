طرق الشارقة ترصد 1024 مخالفة تشغيل غير قانوني للمركبات

الشارقة 24:

تسعى هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، من خلال إدارة رقابة أنشطة المواصلات، بأقسامها المختلفة، إلى القضاء على كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، وتعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، كما تعمل أيضاً على ضمان وفرة مركبات الأجرة وجودة خدمتها للجمهور في كافة الأماكن، خاصة المناطق الحيوية التي ترتفع فيها الكثافة السكانية، وتشهد إقبالاً على وسائل المواصلات العامة بمختلف فئاتها.

وأوضح عبد العزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، أنه استكمالاً لجهود الهيئة، للقضاء على المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، لا سيما مخالفات مزاولة أنشطة تهريب الركاب، والتشغيل غير القانوني للمركبات، قامت إدارة رقابة أنشطة المواصلات ممثلة بقسم المخالفات، بتنظيم 5 حملات تفتيشية خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، غطت من خلالها مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، وذلك من خلال 21 مراقباً ميدانياً.

وأشار الجروان، إلى أنه يتم تكثيف الحملات في الأماكن التي تشهد مزاولة هذه الأنشطة، مثل مساكن العمال والأسواق الخارجية ومنطقة الصجعة والمناطق الصناعية ومنطقة السوق في مدينة الذيد، وقد أسفرت الحملات عن 1024 مخالفة، بواقع 407 مخالفات في يونيو، و192 مخالفة في يوليو، و425 مخالفة في أغسطس الماضي.

وأكد عبد العزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، أن الهيئة لا تدخر جهداً للقضاء على هذه الممارسات السلبية، التي تعرض الجميع للمخاطر، وتتعامل معها وفق عقوبات رادعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضورية لأول مرة 5 آلاف درهم، وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، أما المخالفة الغيابية فتبلغ 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد.

ولفت الجروان، إلى أنه استمراراً لجهود الهيئة لتقديم خدماتها بأعلى المستويات، تحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المواصلات العامة، وذلك لتعزيز النقل الجماعي لما له من دور مهم في القضاء على الازدحامات المرورية، وتقليل نسب التلوث البيئي، مؤكداً العمل من خلال قسم رقابة جودة الخدمات على ضبط الخدمة ووفرة مركبات الأجرة وتطويرها وفق أعلى المعايير، خاصة في مطار الشارقة والمستشفيات والمراكز التجارية، وأماكن الفعاليات المختلفة التي تقام في مدينة الشارقة، أنه يتم التركيز أيضاً على المناطق الحيوية والمهمة وأماكن التجمعات السكانية، نظراً لزيادة الإقبال على استخدام المواصلات العامة داخل وخارج المدينة.

وشدد عبد العزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، على حرص الهيئة على المتابعة الميدانية المستمرة والرقابة على الخدمات المقدمة من قبل الشركات المشغلة، وكشف أنه يتم الإشراف على هذه المناطق من خلال 20 مراقباً ميدانياً يعملون بنظام المناوبات بقسم رقابة جودة الخدمات، وأكد أنه على مدى شهور يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، نفذ القسم 4 حملات تفتيشية في مختلف مناطق الشارقة، وتم تحرير 2888 مخالفة من خلالها، مشيراً أنه حرصاً من الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل، فقد تم إطلاق خدمة ذكية لتحرير المخالفات المتعلقة بقسم جودة الخدمات، عبر إشعار السائق برسالة نصية قصيرة على هاتفه تفيد بتحرير مخالفة بحقه.