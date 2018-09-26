طارق علاي يؤكد أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن إمارة الشارقة تحتضن ملتقى قادة الإعلام العربي، الذي يعقد باستمرار في مختلف الدول العربية، حيث يشارك في النسخة الخامسة أكثر من مئة مسؤول وإعلامي وقيادي عربي.

وأضاف علاي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الملتقى سيناقش العديد من المواضيع التي تهم الشأن الإعلامي العربي، حيث بحث الحضور في الجلسة الأولى التنافس بين الإعلام الاجتماعي والإعلام التقليدي، ومسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية، وقدرات الإعلاميين، ودور المؤسسات في تطوير صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن الجلسة الأولى للملتقى خرجت بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها أهمية تدريب الشباب لقيادة الإعلام العربي.