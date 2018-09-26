سلطان بن أحمد يؤكد أهمية استضافة الشارقة لملتقى قادة الإعلام

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

وجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة، ممثلة بهيئة الملتقى الإعلامي العربي، لاختيار إمارة الشارقة لاستضافة الدورة الخامسة من ملتقى قادة الإعلام العربي، وأعرب عن أمله بخروج جلسات الملتقى التي يشارك فيها أكثر من مئة مسؤول وإعلامي عربي، بتوصيات تصب في مصلحة الإعلام وقضايا الوطن العربي، وأن ترى هذه التوصيات النور قريباً.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن دور الشارقة الإعلامي البارز أهلها لاستضافة الملتقى، وأكد أن الهدف من استضافة مثل هذه الملتقيات، هو تحقيق الاستفادة المرجوة منها، وأعلن أن الشارقة ستكون أول من يطبق هذه التوصيات، ودعمها على مستوى الوطن العربي.