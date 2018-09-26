العابد يؤكد أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي في فتح الآفاق

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن سعادة إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام، أنه لم يكن يتوقع أن جلسات ملتقى قادة الإعلام العربي، ستكون بهذه الغزارة من المعلومات والأفكار والمقترحات المفيدة، والتي تفتح الآفاق أمام المسؤولين الإعلاميين في الدول العربية، لتحقيق المزيد من التطوير والتقدم.

وأوضح سعادته في تصريح لـ "الشارقة 24"، أنه استمع بكل تركيز خلال الجلسة الأولى لجميع المقترحات والأفكار المطروحة من قبل المشاركين، والتي كانت في مجملها بناءة وإيجابية تخدم الإعلام العربي، مشيراً سعادته إلى أن الجميع يدركون كافة الإشكاليات الموجودة حالياً، ودعا إلى الانطلاق ولو بخطوة واحدة، عوضاً عن الوقوف مكتوفي الأيدي.