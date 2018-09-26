انطلاق ملتقى قادة الإعلام العربي الخامس في الشارقة

الشارقة 24:

أكد مسؤولون وقادة العديد من كبرى وسائل الإعلام العربية، أهمية الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للقطاع الإعلامي والثقافي الذي انعكس على مكانة الإمارة وسمعتها الدولية، لافتين إلى دور الشارقة البارز في المنطقة والعالم بشكل عام.

جاء ذلك، خلال جلسات النسخة الخامسة من ملتقى قادة الإعلام العربي، يوم الأربعاء، الذي يستضيفه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بحضور أكثر من مئة مسؤول وإعلامي عربي، حيث يندرج الملتقى ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص الشارقة على تعزيز التعاون الإعلامي العربي، ودعم برامج تطويره وترسيخ مكانته الدولية، داعياً إلى إيجاد بيئة داعمة للإبداع والتطوير الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للقطاع الإعلامي، لقناعة سموه بدور الإعلام في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، وأعرب عن ترحيبه بضيوف الإمارة التي أرادها صاحب السمو حاكم الشارقة، بيتاً لكل العرب ومقصداً للأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بجهود الملتقى الإعلامي العربي ودوره في مناقشة قضايا الإعلام العربي والتصدي لتحديات النهوض به، مشيراً إلى أن استضافة الشارقة لأعمال الملتقى يعكس عمق العلاقات الأخوية والإعلامية التي تربطها بالكويت الشقيقة.

وتوجه رئيس مجلس الشارقة للإعلام ببالغ تقديره لحضور الملتقى، مشيداً بدورهم في ترسيخ قيم الإعلام وصناعة تاريخه، "بحضوركم اليوم قادة إعلام وفكر لهم بصماتهم في المسيرة الإعلامية العربية تتواصل أهدافنا في تعزيز التواصل الإعلامي وتبادل الرأي والتجربة بما يخدم المنظومة الإعلامية وترسيخ فكره ورسالته الهادفة".

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن إمارة الشارقة تولي القطاع الإعلامي أولوية قصوى تتوافق رؤيته مع خطى الإمارة التطويرية وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى ما شهدته الإمارة من مراحل تطويرية مختلفة.

ولفت إلى أن الشارقة بدأ تاريخها الإعلامي مع بزوغ أول صحيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العشرينيات وصولاً الى إطلاق مجلس الشارقة للإعلام بمؤسساته الثلاث "مؤسسة الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام- شمس".

ودعا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى ترجمة طروحات ومناقشات وتوصيات قادة الإعلام العربي خلال الملتقى، إلى برامج عمل فورية تستهدف النهوض بالقطاع الإعلامي وتتصدى لتحدياته، مؤكداً حرص الشارقة على تقديم كل الدعم لتنفيذ التوصيات.

وتطرق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أبرز المبادرات التي تبنتها إمارة الشارقة التي تستهدف قطاعي الاتصال الحكومي والإعلام، مشيراً إلى الخطط المستقبلية التي تشتمل على العديد من البرامج التطويرية.

من جانبه، أكد السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي، مشيداً بدور ملتقى الإعلام العربي الذي يشكل جسراً للتواصل بين مختلف المؤسسات الإعلامية العربية ومنتدى للحوار حول الموضوعات والقضايا التي تهم الإعلام العربي.

وأشاد الأمين العام المساعد، بجهود إمارة الشارقة للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي واحتضان الملتقى الذي يجمع مفكرين وإعلاميين عرب، بما يساهم بشكل إيجابي في مسيرة الإعلام العربي.

ولفت إلى أن جامعة الدول العربية احتضنت الملتقى في دورتين سابقتين، دعماً منها لكل ما يسهم في إثراء العمل العربي المشترك ودعم الاتحادات والهيئات الجادة، وأوضح أن الجامعة تسعى إلى تنسيق الجهود العربية، مؤكداً أهمية معالجة القضايا المتصلة بواقع الإعلام العربي وتدارس المتغيرات ومواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد.

من جانبه، أكد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أن طروحات الملتقى سيتم تحويلها إلى توصيات عملية يتم رفعها إلى الجهات المعنية للاسترشاد بها وتنفيذها على أرض الواقع، داعياً إلى تنمية المؤسسات الإعلامية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الصحافيين.

وأشاد الأمين العام للملتقى، بجهود إمارة الشارقة في خدمة الإعلام الإماراتي والعربي، مثمناً استضافة نادي الشارقة للصحافة لملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، الذي يهدف إلى مناقشة واقع ومستقبل وتطورات الإعلام.

وأشار الخميس إلى أن صناعة الإعلام لها أهميتها البالغة كونها مرتبطة بالتأثير وتنمية المجتمعات، لافتاً إلى أهمية مخاطبة المؤثرين في الإعلام العربي من أصحاب القرار، وخلق التوجهات، وصنع الرأي العام.

بدوره، أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، عن بالغ تقديره لجهود الشارقة بدعم بيئة الإعلام العربي، مشيداً بتوجهها الثقافي وفعالياتها المختلفة المهمة.

وناقش الملتقى، بحضور أكثر من مئة مشارك من مسؤولي ورؤساء تحرير وسائل الإعلام العربية والإعلاميين، العديد من قضايا الإعلام العربي وواقعه ومستقبله.

وأكد المشاركون، أهمية إدراج برامج تدريبية إعلامية عربية مشتركة، للنهوض بالقطاع وصياغة منظومة متكاملة للتدريب المحترف.

وشدد حضور الملتقى على المحتوى الإعلامي الذي يعتبر مرتكزاً أساسياً لتطوير المؤسسات الإعلامية، مؤكدين أهمية تلبية المحتوى لاحتياجات الجمهور وضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وتطوير قدرات العاملين في وسائل الإعلام.

ودعت جلسات الملتقى جامعة الدول العربية إلى وضع قانون ينظم الإعلام الإلكتروني وميثاق مهني لترسيخ قيم الإعلام وضبط النشر غير المسؤول.

وتطرق الملتقى إلى ضرورة التدخل التنظيمي والتشريعي للمواقع الإلكترونية وتوفير المعلومات الكافية للتصدي للشائعات، ووضع ضوابط للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الثورة التقنية في دعم العمل الإعلامي.

وأكد المشاركون في الملتقى، أهمية مراجعة السياسات التحريرية في العديد من المؤسسات الإعلامية، وإطلاق مبادرات إيجابية بما فيها مراكز بحثية تساهم في دعم المصداقية وتوفير المعلومات الكافية.

ودعا ملتقى قادة الإعلام العربي، إلى وضع استراتيجية للإعلام العربي، ومد جسور التعاون والتقارب بين الثقافات، ووضع الحلول للمستقبل وتبني رسائل التسامح.

ولفت المشاركون إلى تحديات مهنة الصحافة، مؤكدين أهمية بناء جيل جديد من الصحافيين لحمل رسالة إعلامية تتوافق مع أهداف التطوير والتنمية المستدامة.

وأغلق الملتقى فعاليات اليوم الأول بجلسة عصف ذهني، انبثق عنها العديد من المخرجات تناولت حلول التصدي للعقبات التي تواجه البيئة الإعلامية العربية، في ضوء ما تشهده من مستجدات مختلفة، وضرورة مواكبة الصحافة المطبوعة للثورة الرقمية، وتعزيز تكاملها مع وسائل الإعلام الحديث بما يحاكي التوجهات المستقبلية التي تشهدها الساحة العالمية.