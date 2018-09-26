مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن يؤكد أهمية تنشئة الأطفال

الشارقة 24:

أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، أهمية مواصلة برامج التنشئة للطلبة، لاسيما في مراحلهم الأولى، كونهم في المرحلة التي تشكل فيها شخصية الطالب.

وأشار المجلس إلى أهمية متابعة أولياء الأمور والأمهات، لأبنائهم وبناتهم، منذ المرحلة التأسيسية، لتشجيعهم على العلم والدراسة والتكيف مع البيئة الدراسية.

جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية، التي قام بها أعضاء المجلس برئاسة سعادة محمد راشد رشود رئيس المجلس، إلى حضانة دبا الحصن.

وتفقد سعادة رئيس المجلس، سير العمل في الحضانة، الذي بدأ العمل فيها مطلع العام الدراسي الجاري.

وجرى خلال الزيارة، تفقد قاعات المبنى الذي جهز لاستقبال الأطفال، حيث أشاد المجلس بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحضانات، لتقوم بدورها الكبير في تنشئة الأطفال، من خلال مساعدة الأم في العناية بالطفل، وتعليمه المهارات اللازمة وغرس القيم النبيلة.