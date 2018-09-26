هيئة مكتب استشاري الشارقة تستعرض خطط المجلس

الشارقة 24:

اطلعت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف خطط وبرامج المجلس، خلال الفترة المقبلة، وما أعدته الأمانة العامة للمجلس، من مشاركة في معرض جيتكس 2018م، بجانب المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار أعمال ومشاركات المجلس، لإبراز أعماله وأنشطته وما يملكه من تقنيات وإصدارات.

وبحثت هيئة المكتب، الخطة الموضوعة لاستكمال منظومة عمل المجلس، للحصول على شهادة الجودة والتميز، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، فضلاً عن استكمال مأسسة العمل على برامج الأداء العالمية.

جاء ذلك، خلال ترؤس سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، الاجتماع الأول لهيئة مكتب المجلس، في إطار التحضير لافتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وحضر الاجتماع، سعادة كل من: حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس، وعبد الله إبراهيم دعيفس رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وعائشة رضا البيرق رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة، ومحمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، والمستشار يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وآمنة سالم أمينة السر.

وأشادت هيئة المكتب، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه بالمجلس الاستشاري، وثمنت دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لاهتمامه ومتابعته المتواصلة، وأعربت عن تقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بأعمال المجلس ومناقشاته.

ورحبت سعادة خولة الملا، بانعقاد الاجتماع، وهنأت بصدور المرسوم الأميري لصاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن انعقاد المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، متمنية للأعضاء التوفيق في أعمال المجلس المقبلة.

وأكدت سعادتها، حرص أعضاء وعضوات المجلس على استكمال جهودهم الوطنية في تعزيز التواصل الدائم والمباشر مع المواطن وتلمس احتياجاته، ونقلها للدوائر والجهات وتبنيها، من خلال أعمال المجلس ولجانه وطرحها في جلسات المجلس العامة واللجان وإدراجها في التوصيات، لترفع لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وثمنت سعادة خولة الملا، مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة، التي يوجه به سموه، لتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات لهم، بما يوفر سبل الارتقاء والنماء وحياة أسرية مستقرة وهانئة.

وأشارت سعادة رئيسة المجلس، إلى أن المجلس سيحرص على متابعة الخطوات في تطبيق استراتيجيته، والارتقاء بالأداء وفق برامج التميز العالمية، بجانب المشاركة في الجوائز المختلفة، مؤكدة سعادتها على دور المجلس في حضور المعارض والمؤتمرات والمشاركة بمنصاته سواء في جيتكس أو معرض الشارقة الدولي للكتاب.

بعدها تم إطلاع الحضور على أعمال الجلسة التاسعة عشرة، وهي الأخيرة من دور الانعقاد العادي الماضي، وتم التصديق عليها، ثم جرى الاطلاع على برنامج حفل افتتاح أعمال الدورة الجديدة للمجلس، في الثامن عشر من الشهر المقبل، والتي ستتشرف بافتتاحها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

ثم ناقش الحضور، مختلف الأفكار والرؤى حول الموضوعات العامة المقترح مناقشتها، خلال الفترة المقبلة، ودور اللجان الدائمة في طرح خططها، لتتلاقى ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وخطة المجلس بشأن جلساته للدور المقبل وأعمال لجانه وأولويات المرحلة، من مناقشات وزيارات وتعزيز الشراكات المجتمعية.

وتم التأكيد، على أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.ae. لاستقبال الآراء والملاحظات والمقترحات، كما ناقش المجتمعون، الأسئلة البرلمانية المقدمة من الأعضاء والمقترحات المختلفة.