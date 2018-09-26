الخدمات الإنسانية بكلباء تستوعب عدداً أكبر من طلاب ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

حرص فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكلباء، على استيعاب عدد أكبر من طلاب ذوي الإعاقة، وقد بلغ عددهم 70 طالباً منتسباً لها، والذي اختص بتقديم خدماته لمنتسبيه من ذوي الإعاقة بالشلل الدماغي، ومتلازمة داون، والتوحــد، وصعوبات النطق المصحوبة بالإعاقات الذهنية، والإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، وأصحاب الإعاقة السمعية والإعاقات المزدوجة، وغيرها، إذ تم إنشاء فرع مدينة كلباء عام 2006، بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكدت الأستاذة أسماء محمد الدرمكي، مديرة فرع الخدمات الإنسانية بمدينة كلباء بالإنابة، انسجام أهداف الفرع مع الاستراتيجيات العامة، وذلك لاحتواء وتمكين ذوي الإعاقة، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين للحد من أسباب الإعاقة، بالتدخل المبكر والتوعية المجتمعية، والسير على نهج العمل باستيعاب أعداد أكبر من الطلبة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وتطرقت الدرمكي إلى مهام الأخصائيين بوضع الخطط الفردية للطلبة ومراعاة قدراتهم، وتقييمها وتحديد مستوى أدائهم الحالي، ومن ثم متابعة تحقيق الأهداف، لدمجهم في المدارس والمراكز ومؤسسات المجتمع.

كما أشارت إلى خدمات تدريب الطلبة الذين تنسجم مهاراتهم مع سوق العمل ومتطلباته، وتحويل الحالات المؤهلة للعمل بالمهن الحرفية، وتشغيلهم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والتثقيفية وفعاليات الرياضة والسباحة وركوب الخيل، والعمل الدؤوب لتنمية مهاراتهم الحسية والحركية.

وقد حقق فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكلباء، الكثير من الإنجازات، وخدمات ومشاريع تختص بمتطلبات ذوي الإعاقة.