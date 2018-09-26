سلطان القاسمي يشيد بدور الفن في تطوير معهد إفريقيا

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الأربعاء، وبحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس معهد إفريقيا، في مكتب سمو الحاكم، الموسيقار السنغالي يوسو ندور، وعدداً من أعضاء فرقته الموسيقية.

ورحب سموه في مستهل اللقاء، بضيف الشارقة والوفد المرافق له، مثنياً على ما قدموه، يوم الثلاثاء، من فن راق خلال حفل افتتاح قاعة إفريقيا بحلتها الجديدة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة والضيوف، الأحاديث الودية حول جوانب مختلفة لعلاقات الشارقة بإفريقيا، موضحاً لهم الأهداف والأدوار التي تسعى الشارقة لتحقيقها من خلال إنشائها معهد إفريقيا، الذي سيعنى بمختلف الدراسات الإفريقية، مؤكداً سموه أن الفن بجميع أشكاله سيساهم وبشكل فاعل في تطوير أعمال المعهد.

من جانبهم، قدم الموسيقار وأعضاء الفرقة السنغالية، خالص شكرهم وتقديرهم، لصاحب السمو حاكم الشارقة، على حفاوة الاستقبال، وعلى كلمته التي ألقاها، يوم الثلاثاء، في حفل افتتاح قاعة إفريقيا، والتي وصفوها بأنها أنصفت إفريقيا، وأوضحت مكانتها الحقيقية.

كما دعاهم سموه في ختام اللقاء لزيارة الجامعة القاسمية، للاطلاع عن قرب على ما تقدمه الجامعة من دراسات إسلامية وسطية، واللقاء بطلبة الجالية السنغالية فيها.