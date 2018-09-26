حاكم الشارقة يلتقي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر الأربعاء، في مكتب سمو الحاكم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط عمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة، لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة وبناء مجتمع أساسه العلم والمعرفة، وأثنى سموه على جهود الوزارة وما تقوم به.

ومن جانبها تقدمت معالي نورة بنت محمد الكعبي بالتهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة افتتاح قاعة إفريقيا معبرة عن إعجابها الكبير لما رافق حفل الافتتاح من عروض موسيقية حية تعكس واقع الثقافة الأفريقية.

بدوره أوضح سموه أن هذه القاعة شهدت انطلاق مشروع الشارقة الثقافي، حين أعلن سموه عن ذلك في العام 1979 بقوله "علينا أن نوقف ثورة الكونكريت ونبدأ بثورة الثقافة".

وأكد سموه خلال اللقاء، أن الثقافة تهذب النفس وترتقي بالإنسان، والكلمة التي ورثناها من لغتنا العربية والتي تعبر عن هذا النوع من الحراك هي الأجمل من بين كلمات اللغات الأخرى، فكلمة ثقافة مشتقة من ثقف وثقف العود أي أزال الأشواك منه، وكذلك فعل الثقافة بالإنسان تزيل عنه ما يشوب وتذكره بإنسانيته.