راشد الكوس: الأدب والثقافة أساسا النهضة المجتمعية

الشارقة 24:

أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن تخصيص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الـ 26 من مايو سنوياً ليكون يوماً نحتفي به جميعاً بالكاتب الإماراتي يدل على إيمان سموه بأن الأدب والثقافة أساسا النهضة المجتمعية بمنظورها الشامل، والاهتمام بالكاتب هو اهتمام بالمشروع الثقافي ككل، فالدول التي ترعى مبدعيها تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقة للأجيال وتفتح المجال نحو مزيد من الإنجازات على الصعيد الإنساني والاجتماعي والثقافي.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أنه لطالما قاد الكتّاب والمبدعون التاريخ، وأن الدول حول العالم تعتبر أن الإرث الحقيقي الذي تمتلكه هو نتاج المؤلفات والإبداعات التي خلّفها عظماء الكتاب والمؤلفين في شتى الحقول الإبداعية، سواءً كانت على صعيد الرواية أو الشعر أو القصة والمسرح وغيرها، وكلّ هذه الإنتاجات لم تكن وليدة الصدفة، بل وجدت طريقها نحو الخلود من خلال الجمال الذي تضمنته، ومن هنا نستطيع أن نلمس العناية الكبيرة التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة للكاتب الإماراتي ليتسنى للإبداع المحلي أن يأخذ دوره الأكبر والأكثر شمولية في المجتمع، وأن يصل صداه إلى العالم بأسره، لنحتفي جميعاً بمستقبل يعكس عراقة الموروث الأدبي العربي والإماراتي.