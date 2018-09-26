"مبادرة قافلة نون" تستأنف عامها الدراسي الجديد بـ 27 طفلاً

الشارقة 24:

استأنفت مبادرة "قافلة نون" التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ برامجها للعام الدراسي 2018-2019، باستقبال 27 طفلاً ممن حرموا من تلقي تعليمهم الدراسي، حيث تستهدف المبادرة الأطفال فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من 6 إلى 15 عاماً، وتعتمد على تعليم الطلاب والطالبات القراءة والكتابة، وتوفير كل ما يساعدهم على تلقي تعليمهم الأساسي، باستخدام منهج دراسي مبسط في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الأخلاقية والإسلامية.

وصرحت فايزة خباب مدير مركز التطوع بالدائرة، بأن قافلة نون استقبلت هذا العام 27 طفلاً ، ممن حرموا التعليم الدراسي، بمعدل 15 من الإناث، و12 من الذكور، لتأمين حقهم في تلقي التعليم، لافتةً إلى أن رؤية المبادرة تنسجم ضمن أهداف دائرة الخدمات الاجتماعية، القائمة على خدمة المجتمع، وحرصها الدائم على تشجيع الأطفال المعوزين بمواصلة التعليم، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة التعليمية الخيرية، تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة الشارقة، والتي تهدف إلى التركيز على أهمية التعليم كونه ركيزةً أساسيةً، وأنّه حق أساسي لكل طفل.

وأضافت مدير مركز التطوع، بأنّ القافلة قامت بإلحاق 14 طفلاً للمدارس النظامية لإكمال دراستهم، بعد تعديل أوضاعهم، وتأهيلهم من قبل المبادرة، مثمنةً مساهمة ودور الجهات الداعمة في إنجاح هذه المبادرة، حيث تبرعت دائرة الأوقاف للمبادرة بمبنى مؤلف من طابق واحد يحتوي على فصلين، ومكتبة وغرفة للمعلمات، وكذلك تعاونت جمعية المتقاعدين من خلال دعم المبادرة بمدرسين متطوعين، فيما قدم نادي سيدات الشارقة وِرشاً أسبوعية لطلبة قافلة نون.