"كهرباء الشارقة" و"المكتب الثقافي" يقدمان مسرحية ساعة ترشيد

الشارقة 24:

قدمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مسرح قصر الثقافة بالشارقة، العرض الأول لمسرحية "ساعة ترشيد"، بهدف الترويج لأساليب وسلوكيات الاستخدام الأمثل للطاقة وأهمية مبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشاهد العرض الأول والثاني للمسرحية أكثر من 1500 طالب وطالبة يمثلون 20 مدرسة مختلفة، حيث أن العرضين مخصصين لطلاب المدارس، وستعرض المسرحية الخميس على الجمهور الساعة 7 مساءً بمسرح قصر الثقافة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تتطلع بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تطوير الأفكار والشراكات والتواصل المجتمعي، واستخدام كافة أشكال التواصل والفنون والتكنولوجيا وتطبيقاتها، بهدف تحقيق حلم الشارقة مدينة الترشيد.

وأشار الليم إلى أن الهيئة أطلقت عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي ترتقي بمستوى الخدمات وتحقق الطموحات والأهداف، وتضمن استمرار مسيرة الهيئة في الطريق الصحيح الذي سيؤهلها للعالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الليم أن تقديم مسرحية ساعة ترشيد بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعد خطوة متميزة تعكس الحرص على تشجيع الإبداع والتميز وتعتبر نموذج للتعاون بين المؤسسات في دعم القضايا الحيوية والتوعية بأفضل الممارسات في حياتنا اليومية، والتشجيع على تحمل المسئولية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، كما يعد أحد البرامج المهمة من خلال توظيف دور المسرح للتوعية بقضية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه واستخدامات الغاز الطبيعي، وهو ما يؤكد إيماننا الراسخ بأن المسرح كان ولا يزال ركناً أساسياً في عملية التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

ومن جانبها أوضحت صالحة غابش مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مؤلفة المسرحية أن المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حقق نقلة نوعية عبر مسرح العائلة من خلال مناقشة أهم القضايا المطروحة بالمجتمع، واستهداف شرائح وفئات المجتمع المختلفة.

وأشارت إلى أن "ساعة ترشيد" رسالة ثانية يقدمها المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من خلال إحدى مبادراته الثقافية الاجتماعية "مسرح العائلة"، متعاوناً مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وذلك بهدف توحيد الجهود من أجل الوصول إلى ترشيد مفيد للطاقة، فالمسرح قوة ناعمة تعتمد على أحداثٍ تعكس الواقع الذي نعيشه والذي نأمل في تحسينه، وذلك في إطارٍ من الخيال الذي لا غنى للأعمال الفنية عنه، لأنه يقدم رسالته مرسومةً بالكلمة والموسيقى مع أدواتٍ فنية يستأنس بها الجمهور، ليخرج من المسرح بثقافة ومعرفة تدعم طموحه، وتعزز وجوده آمناً ومشاركاً في بناء المحيط الذي يعيش فيه.

وأوضحت أن الركيزة الأساسية للعمل المسرحي "ساعة ترشيد" اعتمدت على الفقرات الغنائية والمشاهد الدرامية التي لم تكن موجهة للطفل فقط وإنما أيضاً للكبار، حيث تتضمن المسرحية 5 مشاهد رئيسة تعتمد على الأسلوب الفني غير المباشر ليتحقق الوعي لدى الجمهور، وبخاصة فيما يتعلق بالاستخدام السليم للطاقة من دون الإسراف والإضرار بالبيئة، وقد نجح العمل في توصيل رسالته لقاعدة كبيرة من الجمهور الذي لم نكن نتوقع أن تكون أعداده كبيرة كما شهدناها في العرض الأول للمسرحية ولا سيما من قبل طلبة المدارس.

وأكدت المخرجة والفنانة خالدة مجيد أن فكرة العمل انطلقت من الاهتمام والمحافظة على البيئة وضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه، وتسليط الضوء على السلوكيات السلبية لبعض الأسر في استخدامهم للموارد الطبيعية، وعليه تم إنتاج هذا العمل الغنائي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة وهي الجهة المختصة بإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه، لتخرج هذه المسرحية التوعوية الهادفة التي تتحدث عن أهمية الموارد الحيوية وخاصة الطاقة وضرورة المحافظة عليها لاستمرار الحياة، من خلال طرح فني يخدم الإنسان والبيئة بشكل غير مباشر، معتمداً على خطاب فني غير مباشر وبعيد عن الشعارات، وذلك من خلال تجسيد حوارات غنائية، وساعد على ذلك الإبداعات الموسيقية حيث احتوت المسرحية على عدد من الأغاني بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية والملابس والإضاءة، مما أسهم في إنجاح العمل.