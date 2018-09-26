أيمن باروت يطلع على سياسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب

الشارقة 24:

أكد أيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن البرلمان كمنظمة تتبع لجامعة الدول العربية، وتهتم بالطفولة بكافة مراحلها في مختلف دول الوطن العربي، ورعايتها، بتوفير الظروف الملائمة لها، فضلاً عن حماية حقوق الطفل، بمشاركتهم في البرلمان المرتقب، ليناقشوا قضاياهم ويرسموا مستقبلهم.

وأشار إلى أن البرلمان يتعاون مع كافة الجهات المعنية بالطفل في الدول العربية، بتوحيد الجهود المشتركة، لتوفير الفرص المناسبة للأطفال وتنمية الإبداع لديهم، بإيجاد البيئة المناسبة لممارسة كافة الأنشطة التي تساعدهم على التنشئة الصحيحة.

هذا ما أشار إليه أيمن عثمان الباروت، أثناء الزيارة التي قام بها، صباح الثلاثاء، لمقر المرصد الوطني لحقوق الطفل في الرباط، والذي يشرف على تمكين الأطفال البرلمانيين في المغرب.

والتقى الباروت المدير التنفيذي للمرصد لمياء بازير، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الطفولة العربية، ولجنة العنف المنعقدة بالرباط.

وأعرب أيمن عثمان الباروت عن سعادته بالدور الوطني الذي تتباه المملكة المغربية، في الاهتمام بالطفل في كافة المجالات، وتمكينه برلمانياً للمشاركة برأيه في اتخاذ ما يخصه من قرارات.