سعيد بن صقر يشهد فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في خورفكان

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

نظم معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان، مساء الثلاثاء بفندق الأوشيانيك فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وذلك تزامناً مع فعاليات النسخة الـ 18 للملتقى التي طالت مناطق متفرقة من الإمارة.

شهد الفعاليات، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وسعادة أحمد الجراح عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وخلفان النقبي والي منطقة النحوة، ومحمد خميس النقبي القائم بأعمال والي منطقة شيص، والمهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعمر المنصوري مدير أفرع دائرة التسجيل العقاري، وخالد الشحي مدير معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان وحشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بالمدينة.

بدأت وقائع حفل افتتاح الفعاليات بالسلام الوطني، ثم فاصل مرئي عن مسيرة الملتقى التي انطلقت قبل 18 عاماً، بدعم ورعاية لامحدودة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وألقى خالد الشحي مدير فرع معهد الشارقة للتراث بخورفكان، كلمة افتتاحية للفعاليات، أكد فيها على أهمية الملتقى وتاريخه الحافل والهادف لترسيخ الموروث الشعبي.

وسط تفاعل لافت من الحضور، تعددت فعاليات الملتقى بين الأهازيج والفنون والفلكلور الشعبي، كما ألقى عدد من الشعراء مجموعة مميزة من القصائد والشلات الشعرية، تغنوا خلالها بالتراث الشعبي، وحب مدينة خورفكان العريقة.

وبمشاركة نخبة من كبار رواة مدينة خورفكان، استمتع الحضور بتوليفة ثرية من الحكايات الخرافية التي ذاع صيتها قديماً وتوارثتها الأجيال في خورفكان.

تخلل الحفل مجموعة من المسابقات العامة التي ركزت على الجانب التراثي، حرص من خلالها معهد الشارقة للتراث على تحفيز الحضور بهدايا قيمة للفائزين.

وفي ختام الفعاليات تفقد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي والحضور المعرض المصاحب للفعاليات أقيم لتوثيق مسيرة كوكبة من رواة خورفكان البارزين.

وحرص القاسمي في نهاية الحفل على تكريم المشاركين من شعراء ورواة ومسؤولي الدوائر الحكومية، والتقاط الصور التذكارية مع الحضور.