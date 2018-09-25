"بلدية خورفكان" تستقبل 41 طالباً ضمن "البرنامج التدريبي"

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة خورفكان، ممثلة بقسم الموارد البشرية، عن استقبال 41 طالباً وطالبة من الجامعات والكليات، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعته البلدية أمام مجموعة من الطلبة والطالبات سنوياً، للتدريب بإدارات وأقسام البلدية، وعن طرح 45 دورة للموظفين كافة، وذلك خلال عام 2018.

ورحبت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، بالمتدربين والمتدربات، داعية جميع الطلبة والطالبات إلى انتهاز هذه الفرصة، لتحقيق الاستفادة القصوى التي تعود عليهم بالخير والنفع وتؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

وأكدت القاضي طرح 45 دورة لكافة الموظفين في البلدية، وذلك لبناء قدرات الموظفين لديها، ورفع مستوى كفاءتهم، حيث ينعكس ذلك إيجاباً على مستوى العمل في البلدية .