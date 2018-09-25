"منشد الشارقة" يختتم جولات الكشف عن المواهب في الشارقة

الشارقة 24:

حطّ برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، رحال اختباراته الخاصة بالكشف عن المواهب الإنشادية في الدول العربية بمسقط رأس البرنامج إمارة الشارقة، حيث شارك في الاختبارات 37 موهبة تطمح للمنافسة على لقب دورته الـ 11.

وكانت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج قد التقت مشاركين من مختلف الجنسيات، من أصحاب المواهب الإنشادية، لتختار منهم نخبة من المنشدين الذين استطاعوا أن يثبتوا قدراتهم ومواهبهم الصوتية أمام اللجنة التي ضمّت كلّاً من المنشد الأردني محمد زكي، المتأهل إلى منشد الشارقة في دورته الأولى، والمنشد السوري مصطفى حمدو، الفائز بلقب منشد الشارقة في دورته الرابعة.

صرح نجم الدين هاشم المنتج المنفذ للبرنامج: "وصلت جولة الاختبارات إلى محطتها النهائية في الكشف عن المواهب الإنشادية، حيث وضعتنا هذه الرحلة للبلاد العربية أمام جماليات كبيرة تمتلئ بها حناجر المنشدين، الذين تهافتوا على التقدّم والمشاركة في البرنامج، كما أطلعتنا على ثقافة كبيرة يمتلكها كلّ من تقدم للمشاركة على صعيد مختلف الفنون الإنشادية والمقامات، وهذا أمر يثري البرنامج ويعكس مدى حرص الموهوبين على المشاركة به".

وتابع المنتج المنفذ للبرنامج: "وصلنا اليوم إلى إمارة الشارقة، مسقط رأس البرنامج، حيث انطلق منها قبل 11 عاماً، ليحتل مكانته الخاصة كواحد من البرامج الهادفة إلى الكشف عن مواهب إنشادية يمتلكها جيل من الشباب تربى على الفن الأصيل، وما لمسناه من المشاركين الذين تقدموا في الإمارة من قدرات وطاقات صوتية تبشّر بدورة قادمة مليئة بالجمال والفن الأصيل، ونتطلع لأن تكشف عن جماليات وإبداعات تعكس العراقة والأصالة التي يحظى بها فنّ الإنشاد في العالم الإسلامي".

وأعلنت اللجنة المنظمة للبرنامج عن استمرار تلقي طلبات التقدم من المواهب الإنشادية في جميع أنحاء العالم حتى 30 سبتمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني: www.smc.ae/munshid.