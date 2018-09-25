"مالية الشارقة" تختتم ملتقاها الدوري الثالث لـ 2018

الشارقة 24:

اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس الإثنين، الملتقى المالي الدوري الثالث لعام 2018، والذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام، حيث تطرق الملتقى للعديد من النقاط ومنها دليل الإجراءات المالية "إصدار 2018" ومراجعات آلية التطبيق له، والعديد من النقاشات التي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية.

واستعرض الملتقى إجراءات تطبيق القانون المالي رقم 4 لسنة 2017، وتصنيف الدوائر طبقاً له، وكذلك إجراءات تنفيذ الدورة الثالثة لجائزة الأداء المالي المتميّز لعام 2018، والدوائر المشاركة والفئات المؤسسية والفردية للجائزة، والتي ستشمل جميع الأعمال الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي 2018، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية المركزية والمستقلة.

وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم حسن باشا مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية، وأروى العويس مدير إدارة الحسابات، وناصر كشواني الخبير المالي والأمين العام لجائزة الأداء المالي المتميّز، بحضورعدد كبير من المشاركين المتخصصين في إدارات المالية والجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وعدد من موظفي دائرة المالية المركزية.

وتم خلال الملتقى استعراض محاور الجائزة التي تتضمن عدة فئات مؤسسية: هي الجهة الحكومية الرائدة في المالية، وأفضل إدارة مالية، وأفضل مبادرة لترشيد النفقات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق معايير الموازنات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق معايير المشتريات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق معايير الحسابات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق معايير نظام تحصيل للإيرادات، إضافةً إلى الفئات الفردية: أفضل مدير مالي، وأفضل محاسب، وأفضل محلل موازنة، وأفضل ضابط مشتريات.

وستركز الجائزة على مدى فاعلية كفاءة الموازنات فيما يخص أنشطة ونتائج الجهات الحكومية، ومدى التزامها بالأنشطة المعتمدة لها من قبل دائرة المالية المركزية، مضيفاً أنه ستتم إضافة محاور مالية جديدة تتماشى وتتزامن مع التوجّه المالي للإمارة، كما ستشهد الجائزة إضافة فئات فردية جديدة، يغطي الجزء الأكبر منها إدارة العمليات المالية الاستراتيجية والتشغيلية، مع التركيز أيضاً على رضا المتعاملين ولفت الصايغ إلى أن من بين مهام الدائرة السعي لمنظومة تميز مالية متوافقة مع رؤية ورسالة الدائرة في منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار.

وجاء الملتقى تتويجاً وتكملةً للأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز أداء مالي متميز ومتناغم، واتساقاً مع خطط الدائرة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، والرد على اي استفسارات تتعلق بأي من إجراءات العمل ومشاكله كي يتم التعامل معها من قبل الجميع بكل وضوح ودقة.