لجنة "المدن الصحية" تعلن مشاركة الشارقة بمؤتمر بلفاست - إيرلندا

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في إمارة الشارقة، لأول مرة على المستوى العربي، في مؤتمر المدن الصحية الدولي في بلفاست - إيرلندا، الذي يعقد على مدى أربعة أيام خلال الفترة بين 1 إلى 4 أكتوبر المقبل، وتأتي المشاركة بترشيح من قبل منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، الإثنين، في مجلس ضاحية مويلح، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس اللجنة.

وتشارك في مؤتمر المدن الصحية الدولي في بلفاست – إيرلندا، العديد من الدول من حول العالم التي تناقش وتطلع على تجارب دول العالم الأخرى، وسوف يتم استعراض أكثر من 300 ورقة عمل، وتم اختيار أربع أوراق عمل رئيسية في مجال استعراض القصص الناجحة في المدن الصحية، ووقع الاختيار على الشارقة – الإمارات العربية المتحدة، ومدينة واشنطن - الولايات المتحدة، وكوبنهاغن – الدنمارك، ومدينة بورصة – تركيا.

ويركز مؤتمر المدن الصحية الدولي، الذي يتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والزيارات، على الموضوعات الستة للرؤية السياسية الجديدة لشبكة المدن الصحية الأوروبية، لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل: الأشخاص، والمكان، والمشاركة، والازدهار، والكوكب، والسلام.

وتقدم إمارة الشارقة خلال المؤتمر، عرضاً توضيحياً لبرنامج الشارقة مدينة صحية، وتجربتها الناجحة كأول مدينة صحية في المنطقة.

واعتبر د. عبد العزيز المهيري، أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بإمارة الشارقة لأول مرة على المستوى العربي، في أعمال مؤتمر المدن الصحية الدولي، تعكس ما حققته الإمارة من سمعة دولية كونها صاحبة الريادة عربياً، في الانضمام للبرنامج، وتحقيق العديد من الإنجازات، وفق متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتستهدف رسالة توسعة نطاق المدن الصحية في الشارقة، تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والتنمية المستدامة، لسكان الشارقة، من خلال الشراكة المجتمعية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة تدقيق داخلي، تختص بتقييم أداء اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية، إلى جانب متابعة تحديث ملف الشارقة مدينة صحية، ومناقشة خطط توسعة نطاق المدن الصحية بالإمارة، بشكل دوري مع أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان التنسيقية.

حضر الاجتماع كل من الشيخة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، وحصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، والعميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتورة أميرة الخاجة مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتورة عزة خلفان مدير مركز تعزيز صحة الأسرة، ونائبة مديرة الرعاية الصحية الأولية، وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وعبد الله المحرزي مدير إدارة الابتكار والتطوير في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسارة الخاجة بالنيابة عن حصة الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي، بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وبرنامج المدن الصحية هو بمثابة حركة ديناميكية، ومنصة للتعاون بين القطاعات تحت القيادة والالتزام على كافة المستويات السياسية، على مستوى المدينة، بهدف إنشاء هياكل تنظيمية لتنفيذ العمليات وصياغة رؤية مشتركة للمدينة، مع التركيز على تنمية الصحة العامة، لبناء شبكات وشراكات، في إطار البرنامج.

ويعقد مؤتمر المدن الصحية الدولي كل خمس سنوات، ويقدم الفرصة للاستفادة من أعمال المدن الصحية على مستوى العالم، بحضور السياسيين، وصناع القرار، والخبراء التقنيين.