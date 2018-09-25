ولي عهد الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة "جائزة الاتصال الحكومي"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أن الإعلام التقليدي يواجه العديد من التحديات، ومنها الإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح ذلك واقعاً يجب التعايش معه، مشيراً سموه إلى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفي سعيها للسبق الإعلامي، وقعت في فخ نشر الإشاعة، وتزييف الحقائق والمعلومات المغلوطة.

وبين سموه أن مواجهة هذه التحديات وخطرها على أفراد المجتمع، تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتقديم رسالة إعلامية، ومحتوى هادف لأفراد المجتمع، بعيداً عن المعلومات المغلوطة، أو تزييف الحقائق.

ولفت سموه إلى أن إمارة الشارقة تنبهت إلى أهمية دور الإعلام وتأثيره على المجتمعات، فكان لها العديد من المبادرات الحكومية في سبيل تقديم رسالة إعلامية هادفة، ومنها إقامة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، لوضع حلول للتحديات المرتبطة بالاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إنشائها جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لتوثيق العديد من الممارسات والتجارب المتميزة والرائدة، في مجال الاتصال الحكومي، وتحفيز التنافسية بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، لتقديم رسالة إعلامية هادفة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس وأعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قبل ظهر الثلاثاء في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ورحب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، في مستهل لقائه برئيس وأعضاء لجنة تحكيم الشارقة، وتبادل سموه معهم الأحاديث ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المواضيع الإعلامية.

واطلع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة، على آخر المستجدات لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في نسختها الجديدة، والفئات المرشحة للجائزة، ومعايير اللجنة في الاختيار.

وأشاد سموه بجهود أعضاء اللجنة في تحقيق أهداف الجائزة، لترسيخ أفضل الممارسات في قطاع الاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي.

وقدم إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام، رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وأعضاء اللجنة، شكرهم لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مثمنين توجيهات سموه الكريمة، ومتابعته الدائمة ورعايته للجائزة للوصول إلى أهدافها، وتعزيز رسالتها السامية في الاتصال الحكومي.