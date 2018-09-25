100 شخصية تشارك في ملتقى قادة "الإعلام العربي 5" بالشارقة

الشارقة 24:

تنطلق الأربعاء أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي، في نسخته الخامسة، والتي يستضيفها نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتشارك في الملتقى الذي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، نحو 100 شخصية من أبرز الصحافيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والوطن العربي.

ويعقد الملتقى الذي يستمر على مدار يومين ثلاث جلسات، حيث تنطلق الجلسة الأولى تحت عنوان "واقع الإعلام العربي... والمستقبل المأمول"، وتناقش مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية وقدرات الإعلاميين، إضافة إلى دور المؤسسات في تطوير صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية.

كما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "التطورات الحديثة في الإعلام... والمتغيرات المهنية"، بهدف مناقشة دور الإعلام العربي وتحديات المرحلة، مع تسليط الضوء للتغيرات التي طرأت على الأدوات الإعلامية، في ظل ثورة التكنولوجيا.

ويشارك قادة الإعلام العربي في جلسة للعصف الذهني، حول تأثير الإعلام وأهدافه، وكيفية تحقيقه للمزيد من التطور.

وأكدت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، حرص النادي على تعزيز التواصل البناء بين المختصين في قطاع الصحافة والإعلام، وتشارك الرؤى والأفكار التي تخدم أهداف التطوير، وتساهم في تأدية الرسالة الإعلامية، للمهام المنوطة بها بأفضل صورة ممكنة.

ولفتت الجويعد، إلى أن النسخة الحالية من ملتقى قادة الإعلام العربي ستتطرق لنقاط رئيسية وحيوية على الساحة الإعلامية، وتطرح الحلول التي من شأنها تخطي التحديات، ومناقشة المستجدات التي تعزز آليات العمل الإعلامي.

وتقدمت الجويعد بالشكر إلى الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، ورواد وقادة الإعلام العربي لحرصهم على المشاركة بفاعلية في النسخة الخامسة من الملتقى.

ويعمل نادي الشارقة للصحافة تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لخدمة قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الهادفة على مدار العام.