جزيرة العلم تدعو أصحاب المطاعم المتنقلة للمشاركة في فعالية "كشتة"

الشارقة 24:

بعد النجاح الذي حققته تجربة العام الماضي خلال فعالية "كشتة" التي شاركت فيها العديد من المطاعم المتنقلة، تدعو جزيرة العلم، أصحاب شاحنات الأطعمة المختلفة، والحلويات، والمشروبات الساخنة والباردة، والمثلجات، ومثيلها من المشاريع الوطنية، إلى المشاركة في الفعالية التي تنطلق في الأول من نوفمبر وتستمر حتى الأول من فبراير 2019.

ويأتي فتح باب المشاركة لمختلف أنواع الشاحنات العاملة في هذا المجال، في إطار حرص إدارة جزيرة العلم على مواصلة تقديم تجارب الترفيهية متنوعة، تتناسب مع أذواق زوارها كافة، وتتيح لهم فرصة قضاء أوقات ممتعة برفقة الأسرة والأصدقاء.

وتقوم فعالية "كشتة" على مشاركة الشاحنات المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات، حيث تصطف بشكل متناسق، يضفي جمالاً على الجزيرة التي تعتبر إحدى الوجهات الترفيهية في إمارة الشارقة، كما سيتخللها هذا العام مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية والفنية لإثراء تجربة الزوار في الهواء الطلق طوال فترة تواجدهم في الوجهة.

وأكدت خلود سالم الجنيبي، مدير جزيرة العلم، أن تنظيم فعالية "كشتة" هذا العام يأتي على نطاق أوسع، حيث وجهت دعوة لكل العاملين والمتخصصين في هذا المجال، ليكونوا جزءاً من هذا النشاط، بهدف تقديم تجربة ترفيهية نوعية للزوار من داخل الدولة وخارجها.

وأضافت الجنيبي، أن الفعالية تنطلق بداية فصل الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتيح للأسر والأفراد فرصة قضاء أوقات مميزة في الجزيرة والمساحات الخارجية المخصصة للنزهات.