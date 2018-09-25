"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن تنظيم الوساطة العقارية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على مشروع التسويق الإلكتروني لرخص المشاريع المنزلية "اعتماد" في إصداره الجديد، وبين سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن المشروع يقدم خدمات ترويجية وتسويقية لأصحاب الرخص التجارية بإمارة الشارقة من خلال موقع إلكتروني، حيث يمكن المستثمر من بيع وشراء سلع متنوعة عبر نافذة الانترنت.

ويهدف المشروع إلى توسيع دائرة التسويق ونوافذ البيع والشراء لدى أصحاب الرخص المنزلية، والتسوق الآمن والموثوق للمستهلك عبر موقع الكتروني حكومي، وخلق مساحة جديدة للتسويق لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتفعيل الخدمات الالكترونية والذكية والمتطورة والطرق الداعمة لعمليات التسويق.

واعتمد المجلس عقد تقديم خدمة تحصيل قيمة مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والمزمع توقيعه بين هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ووافق المجلس على طلب القيادة العامة لشرطة الشارقة، في إيفاد أحد موظفيها لاستكمال دراسته في المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير.

كما اطلع المجلس على المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 28 لسنة 2018، بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.