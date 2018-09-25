"الشارقة لحماية الطفولة" تستعد للمشاركة في "جيتكس 2018"

الشارقة 24:

أعلنت شبكة الشارقة لحماية الطفولة عن استعدادها للمشاركة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، الذي ستقام فعالياته على مدار 5 أيام، خلال الفترة من 14-18 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن جهودها في مواكبة التطورات التقنية وتحديث أنظمتها الإلكترونية.

وستركز الشبكة خلال مشاركتها في المعرض على إبراز أحدث حلولها التقنية الإلكترونية، وتسليط الضوء على خدماتها المتخصصة في هذا المجال، بهدف ترجمة رؤيتها على أرض الواقع، والمتمثلة في أن تصبح الشبكة الأولى المعنية بحماية الطفولة في الوطن العربي عبر الاعتماد على الابتكار والإبداع.

وكشفت عائشة عبد الله بن علي مديرة شبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن الشبكة ستطلق خلال مشاركتها الأولى في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018" ضمن جناح إمارة الشارقة، موقعها الإلكتروني، وستعلن عن خدماتها الإلكترونية ونسبة التحول الرقمي في خدماتها المستحدثة.

ولفتت مديرة شبكة الشارقة لحماية الطفولة إلى أن هذه المشاركة تعتبر الأولى لها، إذ تأتي ضمن جهودها في مواكبة التطورات التقنية وتحديث أنظمتها الإلكترونية، لتقديم خدمات مبتكرة على درجة عالية من الدقة والقدرة لتلبية حاجات أعضائها ومنتسبيها من كافة الفئات من العاملين في مجال الطفولة.

وبينت مديرة الشبكة، أن الشبكة تسعى حالياً للتحول الكامل لمفهوم الخدمات الذكية، والوصول إلى المستفيد من العاملين والمهتمين في مجال الطفولة، واختصار الجهد عليهم من خلال استخدام الخدمة الذاتية عبر بوابة الشبكة وتطبيقها الإلكتروني، والتي تهدف للتيسير على المستفيدين واختصار الجهد والوقت.

وأضافت بأن الشبكة تسير ضمن استراتيجيتها وخططها المستقبلية ورؤيتها الثابتة والتي تعتبر التحول الإلكتروني جزءاً مهماً منها، وذلك بهدف توصيل الخدمات بصورة سريعة ومبتكرة، من خلال التركيز على آراء الخبراء وخبراتهم في الخدمات التي تقدمها الشبكة.