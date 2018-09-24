سلطان بن أحمد: مبادرة لقاء تُعرف الطلبة بالجانب العملي لرواد المستقبل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

توجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالشكر إلى كليات التقنية العليا في إمارة الشارقة، على الدعوة الكريمة لحضور جلسة ومبادرة "لقاء"، وأكد أن هذا البرنامج هادف، ويفيد الطلبة من حيث توفير جانب آخر غير الأكاديمي، وهو الجانب العملي الذي سيواجهونه بعد التخرج من الكلية.

وأشار في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توفير كل الدعم لقطاع الشباب، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتاً إلى ما يجسده سموه من نموذج وقدوة في الحكمة وبعد النظر والتعلم من التجارب لتحقيق النجاح، وأن بناء الإنسان على قائمة أولويات سموه، والتي تنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية.

واستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، تجربته في ريادة الأعمال، مؤكداً على أهمية تحديد الأهداف بوضوح وموضوعية في المجال المذكور، وموضحاً أن الطموح حق مشروع لكل شخص بل ومطلب من شباب اليوم، لأننا نعيش في عالم متسارع يتمتع بالتنافسية العالية، مشيراً إلى أن بناء رصيد معرفي في مختلف المجالات، والاطلاع على قصص النجاح، يمثل قاعدة مهمة لتحقيق الإنجاز والطموحات.