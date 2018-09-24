ماضي الخميس: جهود الشارقة واضحة في خدمة الإعلام العربي

الشارقة 24 - محمود سليم:

أشاد ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، بجهود إمارة الشارقة في خدمة الإعلام الإماراتي والعربي، مثمناً استضافة نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لملتقى قادة الإعلام العربي في دورته السادسة.

وشدد الخميس، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على أهمية الملتقى، حيث يضم أكثر من 100 شخصية من المؤثرين في الإعلام العربي، مشيراً إلى أن الإعلام أصبح صناعة كبيرة، ومتقدمة، ومن المهم مخاطبة هؤلاء المؤثرين في الإعلام العربي من أصحاب القرار، وخلق التوجهات، وصنع الرأي العام.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى مناقشة واقع، ومستقبل، وتطورات الإعلام، مضيفاً "نتحدث عن صناعة محورية، تدخل في كافة مجالات الحياة، من: فنون، وثقافة، واقتصاد، وحتى الأخلاق، والتربية"، وتابع أنه من المهم جمع هؤلاء القادة ومناقشاتهم في كل هذه التطورات على مدى يومي الملتقى.