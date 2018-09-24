"أشغال الشارقة" تستقطب الشركات في "يوم لأجلك"

الشارقة 24:

نظمت إدارة عقود المباني في دائرة الأشغال العامة بالشارقة ملتقى "يوم الشريك يوم لأجلك"، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبلوغ الرؤية المستقبلية بإعمار حضاري مستدام، ويأتي الملتقى باعتباره منصة تُعرف من خلالها الدائرة شركات المقاولات غير المسجلة عندها بمشاريعها وخدماتها، كمقدمة للبدء معها بعلاقات استراتيجية من التعاون والشراكة والتعاقد.

وقالت فاطمة حسن مديرة إدارة عقود المباني: "إنَّ دور المقاولين يدعم جهود الدائرة ويعزز قدراتها المختلفة، بهدف تمكينها من أداء دورها ورسالتها على النمو المطلوب مما يصنفهم في مرتبة الشريك الفعال، ومن هنا يأتي حرص الدائرة على كسب رضا المتعاملين من خلال الارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز المعاملات، بما يلبي طموحاتهم ويستجيب لرغباتهم حيث يأتي تنظيم هذا اليوم بهدف تبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول أفضل السبل التي تساعد على تحقيق التقدم في هذا المجال".

وأضافت: "أن الوقت الراهن يعد الأمثل لتطوير الشراكات، ونحن نقف هنا لتلقي طلباتكم وملاحظاتكم بما يعزز العلاقة التعاقدية الثنائية، وفرصة للالتقاء بشركائنا وتمكين المشاركين من تبادل الخبرات وتدعيم أطر التعاون والشراكات البينية".

من جهته، قال المهندس عبد القيوم عبد الله، في الورشة التي قدّمها للمقاولين: "نرحب بكم في مستهل هذا اليوم الذي يشكل منصة للحوار والتفاعل، وبداية لشراكة مستدامة، وذلك من منطلق حرص الدائرة وتطلعها نحو مساحات أوسع ومجالات أكبر في تعزيز المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير العلاقة التعاقدية ومنظومة الخدمات المقدمة، وتحقيق النجاحات والإنجازات، علاوةً على تقريب مجتمع الأعمال الهندسي وبحث الفرص المناسبة للتوسع في آفاق التعاون بما يسهم في تطوير شراكات تخدم الأهداف المشتركة".

ولفت: "إلى أن يوم الشريك يعد بمثابة ساحة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار والمعلومات لتعود بمنفعة مشتركة علينا جميعا وتبادل طرح الآراء، ما يساهم في دعم تحقيق رؤية ورسالة الدائرة الهادفة إلى إعمار حضاري مستدام وتقديم خدمات متميزة للمجتمع".

وأضاف: "أن التعاون وتكامل الجهود بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين يكتسب أهمية كبيرة، في ظل تلاقي الرؤى والأهداف المشتركة لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بالسعي المشترك إلى تعزيز هذه الشراكات، كما عكفت الدائرة على تطوير عدد من الإجراءات الداخلية في سبيل تسهيل وتعزيز التعاون مع الشركاء والتي تهدف في مجملها إلى اختصار الإجراءات وتيسيرها، من خلال اختصار الوقت والجهد وتسهيل التواصل، وتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية التي تنتهجها الدائرة عبر وضوح الإجراءات وعرض المعلومات".

وشهدت النقاشات تركيزاً على خلق مناخات تعاون جديدة ايجابية، وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك، واستغلال الفرص التي يتيحها الملتقى للتعريف بمشاريع الدائرة وخدماتها.