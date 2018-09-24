جواهر بنت عبد الله: 14 أكتوبر انطلاق "الشارقة السينمائي للطفل"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، أعلنت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة "فن"، مديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24": " هذا العام استحدثنا سينما سيتي في المركز التجاري 06، كموقع جديد لعرض الأفلام، حيث سيتم عرض الأفلام خلال الفترة الصباحية للمدارس الخاصة والحكومية، إضافةً إلى عروض في الفترة المسائية لجميع فئات المجتمع".

و أكدت: "أن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل ستنطلق فعالياته في مختلف المناطق الشرقية في الإمارة بعد انتهاء عرضه في مدينة الشارقة".