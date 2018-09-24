حاكم الشارقة يشهد انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي 18

الشارقة 24 - راشد حمدان:





شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الإثنين، انطلاق فعاليات النسخة الـ 18 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار "الحكايات الخرافية"، وبمشاركة 34 دولة.

واستُقبل سموه بالحفاوة والترحيب لدى وصوله إلى مركز إكسبو الشارقة، وقدمت فرقة الشارقة الوطنية فن العيالة احتفاءً بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الحفل.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف أرجاء الملتقى، واطلع سموه على جهود الدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية بالحفاظ على التراث، وشملت الجولة زيارة كل من: ردهات شارع الحكايات، ومختلف أركان الملتقى الذي تنوع بين واحة الرواة، ومركز الحرف التراثية، ومنصة بحر الثقافة، ومسرح الدمى، وحديقة الحكايات، ومنطقة الورش.

ويعد شعار هذه النسخة "الحكايات الخرافية"، واحد من أهم محطات وعناوين التاريخ الشفاهي، ونتاج وجدان الشعوب، كما أن الحكاية الخرافية في هيئتها العامة، تدخل ضمن أقسام الأدب الشعبي، أما في صفتها الخاصة ومضمونها فتأتي ضمن المعتقدات الشعبية وصيانة التقاليد.

كما تزخر هذه النسخة من الملتقى بالعديد من الأنشطة والبرامج من بينها مناقشة كتاب موسوعة الكائنات الخرافية، وعروض لتجارب المشاركين في المجاورة الحكائية في المجتمع.

وبدأت مجريات حفل انطلاق الملتقى بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، كلمة قال فيها: "لقد اعتدنا على حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مختلف فعاليات المعهد، وفي القلب منها ملتقى الراوي، ملتقى الاحتفاء بالكنوز البشرية الحية، ما يشكل دعماً وتشجيعاً كبيراً لنا كي نبني على ما تحقق من نجاحات، ونضيف لها ما يليق بهذا الدعم الكبير من قبل سموه، وجهوده في حماية التراث والكنوز البشرية الحية، وبفضل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوجيهاته السامية الرامية إلى خدمة التراث وحفظه وصونه من الضياع والاندثار، وتسخير كافة الجهود الكفيلة بذلك، نرتقي كل عام إلى ما هو أفضل، وما هذا الملتقى الذي نلتقي اليوم في ظلاله الوارفة إلا برهان ساطع على ذلك التوجّه".

وتابع المسلم: "لقد اضطلع معهد الشارقة للتراث بجهود قيّمة في هذا السياق تأكيداً على ذلك المعنى العميق وتلك الغاية السامية، حيث استطاع خلال دورات الملتقى السابقة تكريم نحوَ 100 راوٍ وراويةٍ، من الإمارات والخليج والوطن العربي والعالم، من أصحاب المهارات الموروثة، من الرواةِ المتخصصين بشتى مجالاتِ التراث الثقافي، كما تم تكريمُ المؤسساتِ الثقافيةِ والإعلاميةِ الداعمةِ لمسيرةِ "الراوي"، بالإضافةِ إلى نخبةٍ من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين".

وأشار المسلم إلى أن الدورة الـ 18 من الملتقى تأتي بحلّة جديدة ومميزة حاملةً الكثير من المفاجآت، ومحقّقةً نجاحاً كبيراً ونقلةً مهمة في مسيرة الملتقى، ويأتي ليؤكد مكانة الشارقة الثقافية، ودورها الرائد في الثقافة العربية والعالمية، فهي بيت المثقفين العرب وحاضنة التراث العربي التي لم تتخل عنه يوماً، فبعد أن كان هذا الملتقى إماراتياً خليجياً، أصبح عربياً ثم دولياً، يستضيف الرواة والحكواتيين من مختلف دول العالم، أما الراوي هنا لم يعد محلياً مغموراً، بل أصبح راوي وإخباري دولي يجوب العالم ليحكي حكاياته ويبث رواياته.

وأكد المسلم على استمرار سعي المعهد إلى تطوير هذه الفعالية التراثية في مختلف المجالات، خصوصاً أنها كما غيرها من الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والتراثية تحظى بدعم لا محدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وأن الملتقى يسعى دوماً إلى لفت الأنظار لأهمية الموروث الشفاهي، وضرورة الاهتمام بحملته من الكنوز البشرية الحية.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فلم وثائقي تناول أبرز محطات مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي، خلال مسيرة 18 سنة.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية من ضمنها سرد الحكايات من التراث العالمي، وقدم عدد من الرواة من مختلف دول العالم، سرد الرواية الشعبية التي عكست عادات وتقاليد الدول المشاركة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الدكتورة أنيسة فخرو الشخصية المكرمة للملتقى، وعدد من الشخصيات المبدعة في عالم الحكاية الشعبية، وهم كل من الرواة: فاطمة راشد حمدان النقبي، وحمد بن حميد بن سعود الخاصوني، وجمعة بن حسن جمعة مبارك بسير، وسعيد بوزنجال، وحسن يوسف حسن الزعابي.

ويعد ملتقى الشارقة الدولي للراوي محفلاً ثقافياً دولياً مهماً، ومنبراً رائداً لتكريم حماة التراث وحرّاس التقاليد الشعبية والمعارف الشفهية، والاحتفال برواة ورواد يستحقون الاحتفاء والتكريم، فقد حلت مملكة البحرين ضيف شرف نسخة هذا العام، نظراً لمكانة البحرين وجهودها من أجل صون التراث وحمايته، وتجربتها الغنية في مختلف مجالات التراث.

وتشارك في النسخة الـ 18 من الملتقى 34 دولة، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، الأردن، وسوريا، والسودان، ومصر، وفلسطين، والعراق، والجزائر، المغرب، وموريتانيا، وموزمبيق، وكينيا، كاميرون، وتايلاند، وماليزيا، واليابان، والصين، والهند، وقرغيزستان، وإسبانيا، وهولندا، وايطاليا، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وكندا.

شهد الملتقى إلى جانب سموه، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعـادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبـي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وجمال سالم الطريفي المستشار بمكتب سمو الحاكم، وعدد من ضيوف الملتقى من مختلف دول العالم.