سالم المدفع: 50 درهماً خصم لمستخدمي تطبيق رافد لتخطيط الحوادث

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن سالم سعيد المدفع المدير العام لشركة رافد لتخطيط الحوادث في إمارة الشارقة، عن إطلاق الشركة تطبيق جديد لخدمة الإبلاغ عن الحوادث، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحويل الإمارة إلى مدينة مبتكرة.

وأضاف المدفع، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن التطبيق الإلكتروني Rafid Accident Unit يتم تحميله على جميع الهواتف الذكية، وعبر مختلف الأنظمة التشغيلية، حيث يسمح للأشخاص بتصوير مركباتهم بنفسهم وإرسال أضرار الحادث عبر الموقع، كما يسمح بتصوير رخصة القيادة وأرقام المركبات، وبالتالي يتم الانتهاء من إجراءات الحادث بشكل أسرع.

وأكد سالم سعيد المدفع، أن التطبيق يمنح مستخدميه خصماً بقيمة 50 درهماً تشجيعاً من شركة رافد، مشيراً إلى أنه تم تدشين أيضاً المركبات الجديدة من نوع بي إم دبليو أي 3 التي تعمل بالطاقة الكهربائية لتخفيف الانبعاثات الضارة وتكون صديقة للبيئة.