"التمكين الاجتماعي" تغرس الروح القيادية في الأيتام

الشارقة 24:

في إطار البرامج التي تقدمها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لدعم شخصية الابن اليتيم، نظمت المؤسسة سلسلة من الورش والجلسات الحوارية، بهدف الارتقاء وغرس الروح القيادية فيه، ضمن رؤيتها الاستراتيجية في تذليل الصعوبات التي تواجه الأيتام، وتوفير بيئة متميزة لإطلاق طاقات الأيتام ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم.

وفي إطار البرنامج التربوي "بناء"، نظمت المؤسسة جلسة حوارية حول مهارات وفن الحديث، وذلك بهدف تزويد الأبناء بالأدوات التي يحتاجونها لصقل مهارة التحدث والإلقاء أمام الجمهور، وإمدادهم بأساليب للتغلب على رهبة المواجهة، إضافةً إلى مجموعة من التمارين العملية لمساعدتهم على تقوية شخصيتهم والتحكم بالقلق والرهبة أثناء الإلقاء، وخلق علاقة ودية مباشرة مع المتلقي، كما تعرف الأبناء على طريقة إعداد الموضوع والتسلسل الصحيح في كتابة المقال.

وصرحت أميرة رشدي اختصاصية اجتماعية في المؤسسة: "نركز من خلال برنامج التمكين التربوي على دعم منظومة القيم التربوية للأبناء، سعياً لبناء شخصية سوية أخلاقياً وفكرياً ونفسياً وجسمياً، بما يحقق ضبط سلوكياتهم وتأهيلهم ليتمتعوا بنشأة اجتماعية أفضل، تحقيقاً لتكامل شخصية الابن اليتيم، لذلك نعمل باستمرار على ابتكار برامج وتطوير مناهج علاجية تصقل سلوكيات الأبناء وتعزز من السلوكيات الحميدة، إضافة إلى تدعيم السلوكيات السليمة وتعريف الأبناء بنماذج ناجحة لتقوي الثقة بأنفسهم وإرشادهم بطرق مبتكرة".

كما وتلقى الأبناء في جانب التمكين النفسي ورشة عمل بعنوان "كوني قيادية بعطائك"، قدمها الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حيث تناول مفهوم العطاء وأنواعه، في جلسة حوارية إرشادية بناءة بأسلوب تفاعلي توجيهي شيق مع الأبناء، وتعرفوا على سلسلة من المبادئ لزرع العطاء والثقة بالنفس وتدريب الأيتام على مهارات قيادية.

وصرح الدكتور محمد حمدان بن جرش، قائلاً: "نحن تعلمنا من مدرسة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العطاء والإنسانية، وعزز اللقاء مع أبناءنا الأيتام مفهوم العطاء، وكان تفاعل الحضور مع محاور الورشة إيجابياً، حيث تناولنا أيضاً مفهوم القيادة والمهارات التي يتميز بها القائد ليخدم مجتمعه ووطنه ويساهم بدوره في التنمية".

واستهدف البرنامج مجموعة من الأبناء يتم اختيارهم مسبقاً لمعالجة بعض الصعوبات التي تمت ملاحظتها عليهم، استناداً إلى معرفة مسبقة من خلال ورش عمل حوارية، ودورات بناءة وهادفة، وزيارات ميدانية، تم من خلالها تشخيص الأبناء وتكوين قاعدة بيانات تمهيداً لتقديم الخدمة المناسبة لهم، وإدراجهم في برامج ملائمة لهم، وإرشادهم بطريقة مبتكرة لتعزيز قدراتهم.